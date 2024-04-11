將房子抵債回租又欠租 疑債務糾紛釀台中火警3死1傷

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）楊姓男子積欠貨款將房子抵債給林姓男子再承租居住，又因積欠房租未繳，林男子女今天和律師前往點交，楊男潑灑汽油造成自己、律師、林男女兒3死，林男兒子則及時跳樓逃生，送醫救治。

台中市大雅區雅楓街一處3樓透天民宅，今天下午2時55分發生火災，台中市消防局獲報出動救援，消防人員抵達現場時，火勢已燃燒，陣陣黑煙自屋內冒出；後在客廳、廚房發現3名死者，另名男子自2樓跳樓逃生送醫救治。

警方初步了解，58歲楊男原本從事家庭五金買賣，他因積欠林男貨款，3年前遂拿和李姓妻子共有的屋子抵債，他再向林男承租，供自己和太太兒子居住；但楊男因積欠1年多房租未繳，雙方鬧上法院，今天林男33歲兒子、38歲女兒，夥同林男兒子擔任律師的60歲游姓表姊前來點交。

警方指出，雙方在屋內討論時，楊男疑似潑灑汽油引發火勢，造成自己、林男女兒及林男兒子的游姓表姊死亡，林男兒子則自2樓跳樓及時逃生，臉部及四肢有二至三度、30%的燒傷。

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據了解，楊男和妻子離婚，但仍同住此處。鄰居表示，當下並無聽見吵鬧聲，「碰」的一聲就發生火災。楊男友人獲知趕到現場，他表示，前幾天聽聞楊男提及要點交房子，當時語氣平穩，還說感謝大家平常對他的照顧，日前楊男有小中風，身體不便於行，楊男妻子得知今天要進行點交，因爲不想碰到面，所以她先帶兒子到朋友家去住2天。

警方表示，但因3具屍體都已燒到焦黑，無法辨識，將透過採檢DNA鑑定確認身分，並將調閱監視器及相關事證，釐清確切肇事原因，相關起火原因將由消防局火調科釐清。（編輯：陳仁華）1130411