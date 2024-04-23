客運駕駛依導航誤闖基隆窄巷 擦撞店家遮雨棚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆23日電）國光客運于姓男駕駛因車上冷氣故障，打算將車開到修理廠維修，在導航指引下，今天上午11時許駛入基隆市龍安街窄巷，擦撞到店家「三坑菜頭滷」遮雨棚，造成客運多片玻璃破裂。

事故發生後，有民眾拍照上傳臉書（Facebook）社團「基隆人日常」，因事發地點是知名在地店家「三坑菜頭滷」，有網友戲稱，有這麼好吃嗎，硬是要進來，駕駛餓了嗎，想吃菜頭滷。

店家表示，事發時她在店內房間拿衛生紙，房間頓時一片漆黑，原來是客運車體遮住窗戶，接著店外突然接連傳來巨響，出來查看後，發現客運從精一路左轉龍安街開到店門口時，右側車體擦撞到遮雨棚，駕駛于男立即停車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

店家指出，原本客運玻璃僅龜裂，她見客運要倒車，立即拉下鐵門避免再度遭波及，倒車過程中，客運車再度擦撞遮雨棚，使得車體右側3片至4片玻璃應聲破裂，遮雨棚鐵架也被撞到凹陷，所幸事發前店內有2桌客人剛用完餐離去，沒有人員受傷。

事故發生後，在警方協助下，駕駛于男順利倒車脫困，將客運停在南榮路派出所，于男下車製作筆錄，經警方實施酒測，于男沒有酒精反應。于男除向店家表達會賠償外，並表示因車上冷氣故障，打算將客運開到修理廠，不料依照導航指引駛入龍安街這處窄巷，不慎擦撞到店家遮雨棚。（編輯：李錫璋）1130423