中山大學職員盜賣上千張禮券 二審改判2年獲緩刑

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）中山大學楊姓行政組員涉監守自盜保管上千張家樂福禮券，以9折賣給網友，且還影印900張假禮券補回。高雄地院依貪污等罪判4年，高雄高分院今天改判2年，緩刑5年，可上訴。

一審高雄地方法院審理時，楊男坦承偽造侵占900張禮券，但否認有侵占帶回家的禮券，檢警在他家查獲的84張禮券，是因覺得學校保險箱不安全，所以才帶回家保管，若有侵占意思早就拿去賣掉了等語，但法官不採信其說詞。

高雄地院合議庭審酌楊男正值青壯年具工作能力，卻因沉迷賭博導致債台高築，進而鋌而走險利用保管中山大學員工生日禮券機會，陸續侵占230張、984張禮券，更偽造900張假禮券企圖魚目混珠，因此依貪污等罪判有期徒刑4年。

台灣高等法院高雄分院今天審結，上午依其犯後態度良好改輕判楊男2年，緩刑5年，並應接受5場次法治教育課程，緩刑期間交付保護管束，詳細判決理由仍待之後公佈，可上訴。

一審判決指出，高雄國立中山大學自民國106年起，每年都會以公開招標方式採購家樂福生日禮券，作為員工的生日賀金發放。但在人事室擔任行政組員的楊男，卻利用109年起承接點收、保管發放禮券機會，陸續竊取校方上千張禮券在網路以9折販賣。

檢方指出，楊男自109年6月起先是從保險箱取出230張面額1000元禮券以9折賣給網友，不法所得新台幣20萬7000元，但疑因資金缺口擴大，他同年11月又將校方保險箱內1084張禮券取出，並影印偽造900張假禮券放回保險箱，然後將其中100張真正禮券放在辦公室抽屜，剩餘984張真正禮券帶回家，最後把其中的900張真正禮券賣給網友，不法所得81萬元。

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直到校方人員發現楊男行為詭異，且11月底清點時發現禮券短少（僅有900張偽造禮券），經詢問後楊男先是拿出抽屜內的100張真正禮券，之後又在校方人員陪同下前往住處交付84張尚未變賣的禮券，校方人員返校清點禮券張數，核對券號後，發現真假禮券尺寸大小不一，且偽造的假禮券觸感平坦，明顯有觸感不一情形。

校方人員經通報家樂福列管鎖定這批禮券券號後，發現買到禮券的黃姓網友曾前往2間家樂福消費，經檢警傳喚說明，確認楊男監守自盜事實。（編輯：謝雅竹）1130424