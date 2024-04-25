更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

男子酒駕釀1死5傷 屏東警4/26起連3天大執法

2024/4/25 15:22（4/25 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣警察局25日指出，為避免酒駕憾事一再上演，26日起將展開為期3天的「取締酒後駕車大執法」，將飲酒上路駕駛汽車、騎乘機慢車列為加強取締重點。（屏東警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年4月25日
屏東縣警察局25日指出，為避免酒駕憾事一再上演，26日起將展開為期3天的「取締酒後駕車大執法」，將飲酒上路駕駛汽車、騎乘機慢車列為加強取締重點。（屏東警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 113年4月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣萬丹鄉昨天發生男子酒駕釀1死5傷，屏東警方統計今年迄今取締酒駕805件，為防制事故，宣布26日起，連續3天取締酒後駕車大執法。

昨天下午5時許，41歲楊姓男子開車行經萬丹鄉萬順路二段，撞上前方停等紅燈車輛，再撞2輛汽車及2部機車，造成70歲婦人重傷死亡及5人受傷，楊男酒測值達0.67，警方訊後依公共危險罪送辦。

屏東縣警察局統計，今年起至25日，酒駕事故共發生103件、造成2人死亡、122人受傷，與去年同期發生104件、造成死亡5人、118人受傷相比，死亡事故減少3人、受傷則增加4人；今年取締酒後駕車違規件數共805件，與去年取締848件相比，減少43件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣警局發布新聞稿指出，為避免憾事一再上演，26日起展開為期3天「取締酒後駕車大執法」，將飲酒上路駕駛汽車、騎乘機慢車列為加強取締重點。

屏東縣警察局長戴台㨗表示，除強力執法外，針對酒駕及酒駕肇事案件，須併同溯源，利用第三方警政強化監督力量，針對販售酒類的餐廳、小吃部、KTV等公共場所業者，共同宣導民眾酒後應代客駕車、指定駕駛及勿酒後駕車。（編輯：黃世雅）1130425

#公共危險罪
#屏東縣
#酒駕
#屏東縣警察局長
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.72