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盜挖逾百年茄苳樹 二審刑期加重併科罰金400萬元

2024/5/2 16:03（5/2 16:26 更新）
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台東縣王姓民眾民國109年間在海岸山脈挖取1棵逾百年茄苳老樹，一審被判有期徒刑7個月，二審改依違反森林法竊取森林主物判處1年2個月，併科罰金新台幣400萬元。圖為當時警方查獲遭盜挖茄苳樹時情形。中央社記者盧太城台東攝 113年5月2日
台東縣王姓民眾民國109年間在海岸山脈挖取1棵逾百年茄苳老樹，一審被判有期徒刑7個月，二審改依違反森林法竊取森林主物判處1年2個月，併科罰金新台幣400萬元。圖為當時警方查獲遭盜挖茄苳樹時情形。中央社記者盧太城台東攝 113年5月2日
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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東王姓民眾在國有林班地盜挖逾百年茄苳樹，一審法官依違反水土保持法未遂判7個月。二審法官改依違反森林法竊取森林主物判處1年2個月，併科罰金400萬元。

王姓民眾民國109年8月30日在海岸山脈挖取1棵胸徑約150公分、重30噸的逾百年茄苳樹，載運拖板車行經延平鄉鸞山部落時爆胎，民眾協助報警，意外被警方發現盜挖茄苳樹，移送台東地檢署偵辦，檢察官依違反森林法竊取森林主物起訴。

台東地方法院審理時，王男辯稱茄苳樹是經鄧姓民眾介紹購買，並非盜挖，當時鄧員說，茄苳樹位於私人原住民保留地內的檳榔園內。

不過，農業部林業及自然保育署（當時林務局）人員前往鑑定是屬於國有林班地，法院也認為當地位於山坡上，雜草叢生，很容易分辨並非平地；不過，王男是因向人購買，並非森林法所規定的「意圖為自己或第3人不法之所有，而竊取」，因挖取時有破壞水土保持，但未釀成災害，因此改以違反水保持法未遂判處有期徒刑7個月。

台東地檢察署不服提起上訴，認為王男所犯是竊取森林主物，因依違反森林法判處。

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高等法院花蓮分院審理時，負責居間介紹的鄧姓民眾表示，當時被告王男找他，說要買原住民保留地內的樹，於是他告訴王男，有認識原住民朋友，並將聯絡方式給王男，後續就沒參與，因此他並沒有告訴王男土地在哪，是否有茄苳樹等，也不知道王男是否有買樹。

法院最後一次審理時經合法傳喚，王男未到庭提出證明曾洽原住民朋友購買茄苳樹。因此花蓮高分院，認定王男的茄苳樹並非購買，而是竊取，改以違反森林法竊取森林主物，判處王男1年2個月有期徒刑，併科罰金新台幣400萬元，罰金可易服勞役。（編輯：黃世雅）1130502

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