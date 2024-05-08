王牌交易所案更裁 律師王晨桓800萬交保電子監控

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（中央社記者劉世怡台北8日電）王牌交易所案被告王晨桓等人涉誘騙被害人投資虛擬貨幣，獲利近8億元，檢方起訴移審，北院裁定王男400萬元交保，檢方提抗告成功，北院更裁以800萬元交保並電子腳環監控。

台北地方法院今天表示，律師王晨桓原以新台幣400萬元交保，經檢方抗告後，台北地院法官在昨天深夜更裁，王男須提出800萬元（包含之前400萬元）保證金，並限制住居，以電子設備監控行蹤。王男今天凌晨交保並電子監控設備設定完畢，離開法院。

法院更裁理由提及，王男在法庭訊問時坦承涉犯組織犯罪制條例的參與犯罪組織罪、刑法洩密罪、詐欺取財罪及洗錢罪等罪嫌，否認涉犯刑法藏匿人犯罪，但從起訴書證據清單及待證事實欄所列載的各項證據初步觀察，足認他涉犯多項罪嫌的犯罪嫌疑重大。

更裁指出，王男之前為國內知名律師事務所的主持律師，有相當資力及人脈，可預期若逃亡有相當經濟支持；審酌他在此案處於核心要角地位，此案犯罪規模龐大，倘若成罪，未來刑責重，也有高額民事求償或刑事沒收，更增加他逃亡可能性。

北院表示，法官審酌王男自偵查中執行羈押至今已有相當時日，權衡國家司法權對犯罪追訴遂行的公益及羈押的比例原則等，裁定王男以800萬元交保、限制住居、出境、出海，以及電子設備監控行蹤。

全案緣於，檢方起訴指出，王牌交易所創辦人潘奕彰、王晨桓等人涉嫌成立直銷團隊及各分會進行推銷、在網路媒體散布不實新聞、於交易所操縱幣價等手段，誆騙民眾投資購買內容不實的虛擬貨幣，以此方式詐得近新台幣8億元，被害人超過1200人。

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另外，檢方查出王晨桓於108年間擔任苗栗縣某茶葉公司何姓負責人法律顧問，王晨桓察知何男對於茶葉公司地處山區時常聽見疑似槍聲及疑似遭人監控等對周圍環境時存人身危安恐懼，佯稱可以協助聘請退伍軍人及專業人士排除公司周圍危險狀況，以維護安全名義，於109年間至今年1月間向何男詐騙至少7227萬餘元。

台北地檢署4月26日依組織犯罪、詐欺取財、洗錢、洩密、藏匿人犯等罪，起訴潘奕彰、王晨桓等32人；潘男等在押被告移審，北院4月30日裁定潘男續押、王男400萬元交保，限制住居、定期警局報到。（編輯：戴光育）1130508