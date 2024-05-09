青山宮黃姓主委曾涉及槍砲案 北市警局依法送辦

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（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市警察局長張榮興被爆去年與青山宮主委黃姓角頭在知名魚翅餐廳餐敘。北市刑大今天表示，黃姓主委因曾涉及槍砲案，5月6日循線在桃園機場逮人後依法送辦。

TVBS新聞網報導，張榮興去年與青山宮主委、芳明館黃姓角頭在台北市中山區知名魚翅餐廳晚宴，席間有北市警界高層、民政局長陳永德及無黨籍議員陳政忠與會。張榮興今天出面澄清是出席議員邀請公務餐會。

台北市刑警大隊發布新聞資料指出，黃姓角頭因涉及民國111年間槍砲案，經蒐證後在今年5月6日趁黃男從桃園機場入境時逮人送辦，並循線拘提3名共犯到案，及針對芳明館據點等10處場所搜索。

警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨礙自由等罪嫌把黃姓男角頭等人移送台北地檢署偵辦。

此案緣起於，台北市萬華區某開發公司在111年4月遭槍擊，北市警方循線發現疑債務糾紛引發多起重大刑案，經長期偵蒐，查出背後操控是南興街吳姓角頭。

警方當時透過槍手林姓男子相關背景和通聯資料，發現與吳姓角頭有密切聯繫，且平日在大同區活動的吳男在案發前就南下，疑點重重。

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經專案小組深入追查發現，此槍擊案非單一案件，起因是吳姓角頭曾向新北市李姓建商借貸新台幣逾2000萬元，雙方對還款認知有異，李姓建商透過萬華區黃姓角頭居中協調未果。

吳姓角頭事後至李姓建商住處槍擊威嚇，隨後開價數百萬元找槍手2度買凶欲暗殺黃姓角頭，因槍手臨時萌生退意未遂，又派人到黃姓角頭在萬華區開發公司開槍恐嚇，此名角頭為青山宮黃姓主委。（編輯：方沛清）1130509