台泰聯手攔截夾藏毒品飲料機 疑集團連續犯案

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（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）泰國警方14日和法務部調查局合作攔截一批塞在飲料機內、準備要運往台灣的14.8公斤海洛因，泰警追查發現這起飲料機案和之前3起毒品案有關聯，高度懷疑是同一個犯罪集團所為。

泰國警方在3月時曾查獲一起要把毒品從泰國運往澳洲的案件，持續追查發現同一名泰籍女子申請把形似變形金剛的機器人模型送往台灣展示，泰國警方和調查局合作，4月24日在曼谷一處貨運倉庫攔截這批機器人模型，並在模型內查獲320公斤K他命。

泰國警方循線持續追查，5月14日又在曼谷一處貨運公司查獲一批毒品，犯罪集團在多台飲料機的機體內塞入共14.8公斤海洛因，準備運往台灣。

泰國肅毒委員會（Office of the Narcotics Control Board, ONCB）祕書長帕努拉（Phanurat Lukboon）和肅毒委員會毒品執法辦公室主任普林（Prin Mekanandha）今天舉行記者會說明案情。

泰國警方調查發現，毒品擬運往澳洲案、變形金剛模型案及今天公布的飲料機案，以及去年台灣調查局在高雄查獲一起咖啡機內夾藏上億元海洛因磚案件，疑似是同一個犯罪集團所為。

普林指出，夾藏在飲料機內的海洛因是從寮國進入到泰國，目前他們查到的相關嫌犯是泰國人，至於背後是否有更大主嫌，泰國警方會持續追查相關人身分。

泰國警方預估，若這批海洛因進入到台灣市場，零售價將可達到1億泰銖（約新台幣8800萬元），泰警仍在追查上游，至於台灣方面的共犯，調查局也在持續追查中。（編輯：陳惠珍）1130515

泰國警方14日攔截一批夾藏在飲料機內要運往台灣的海洛因，肅毒委員會15日舉行記者會說明案情。圖為海洛因磚藏在飲料機內的位置。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年5月15日

泰國警方14日攔截一批夾藏在飲料機內要運往台灣的海洛因，肅毒委員會15日舉行記者會說明案情，肅毒委員會祕書長帕努拉（左）指出海洛因夾藏的位置。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年5月15日

泰國警方14日攔截一批夾藏在飲料機內要運往台灣的海洛因，肅毒委員會15日舉行記者會說明案情。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年5月15日