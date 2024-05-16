周典論盼交保就醫 法院裁定延押禁見2個月

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（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電） 國民黨屏東縣議長周典論涉以500萬元助郭台銘總統連署案，案經屏東地檢署起訴，由屏東地院審理中。周典論主張心臟刺痛盼交保就醫，屏東地院裁定22日起延長羈押2個月。

周典論7日在訊問庭向法官表示患有心臟疾病，去年到醫院檢查出血管有將近70%堵塞，醫生建議做心導管手術，近期感到心臟刺痛於看守所就醫，6日還在屏東基督教醫院急診，盼交保就醫。

屏東地院今天發布新聞稿指出，經詢問屏東基督教醫院及屏東看守所，周典論確有心臟疾患，但尚待評估進一步檢查、治療，透過戒護外醫即可達到目的。

新聞稿提到，縱使屏東基督教醫院醫療設備不足應付，只須醫師開立轉診單，即可戒護至其他醫學中心檢查、治療，並無周典論所稱因屏東基督教醫院設備不足而須保外就醫的疑慮。

屏東地院表示，承審合議庭認為周典論所犯罪嫌重大，且有勾串之虞，仍有羈押必要，15日裁定從22日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信。

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周典論涉嫌為求鴻海創辦人郭台銘參選總統連署能順利通過門檻，陸續交付共新台幣500萬元給潮州鎮長周品全，並叮囑要以「老鼠會方式拉人」，每10份連署書5000元。

周典論去年12月26日偵查中遭羈押，屏檢今年2月間依違反總統副總統選舉罷免法起訴，2月22日將在押的周典論移由法院訊問。法院裁定周典論羈押3個月，由於羈押期限將於本月底屆滿，法官訊問後於昨天做出延長羈押2個月裁定。（編輯：蕭博文）1130516