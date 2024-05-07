周典論收押逾4個月稱心臟刺痛 是否交保待裁定

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）國民黨屏東縣議長周典論涉以500萬元助郭台銘總統連署案，羈押至今逾4個月，今天在屏東地院開庭，周典論說，近期心臟刺痛，盼交保就醫。法院表示，是否交保待合議庭裁定。

屏東地檢署偵辦，周典論為求鴻海創辦人郭台銘參選總統連署能順利通過門檻，陸續交付共新台幣500萬元給潮州鎮長周品全，並叮囑要以「老鼠會方式拉人」，每10份連署書5000元，依違反總統副總統選舉罷免法起訴；周典論去年12月26日羈押至今，已4個半月，今天進行延押訊問庭。

周典論向法官表示，自己患有心臟疾病，近期感到心臟刺痛，有在看守所看過醫生，開藥阿斯匹靈及舌下錠，昨天還到屏東基督教醫院掛急診，醫生則開了止痛藥。

周典論說，去年到醫院檢查，因血管有將近70%堵塞，建議要做心導管手術，希望能交保，進一步治療。

「心臟疾病分分鐘都面臨死亡的危險。」周典論委任律師強調，同案被告都緩起訴，且郭台銘最終也沒有參選總統，考量周典論年事已高，且患有心臟病，若有危險難以救治。

周典論律師認為，檢察官在調查程序及記載方面有瑕疵及內容不符，對周典論有利的筆錄也有故意漏載的情形，是刻意操作的結果。

屏東地方法院表示，周典論是否交保，待合議庭裁定。（編輯：謝雅竹）1130507