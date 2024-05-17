林煒軒遇襲案起訴5人 傳喚到案嘉市議員不起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）民進黨嘉義市議員林煒軒去年11月及今年1月間遭製造假車禍毆打，嘉檢偵結，依傷害等罪嫌起訴吳男等5人；日前遭傳喚到案的黃姓市議員，因事證不足，為不起訴處分。

嘉義地檢署今天表示，林煒軒確有提告無黨籍的嘉義市議員黃姓男子涉及教唆傷害、妨害自由罪嫌，惟欠缺直接及間接證據，因事證不足，另為不起訴處分。

林煒軒於今年1月28日上午與助理跑行程，座車在嘉義市世賢路地下道時遭尾隨的自小客車意圖攔車，隨即追撞，林煒軒與助理下車時遭對方39歲吳姓男子及23歲楊姓男子噴辣椒水、持甩棍毆打。警方到場逮捕涉嫌打人的吳男和楊男，訊後依妨害自由等罪嫌移送法辦。

檢警追查發現，林煒軒也曾於去年11月間在市議會會館附近，遭江姓男子以相同假車禍手法造成傷害，不過，林煒軒當時以為是江男駕駛不慎造成，警方處理後，並未提告。

經檢警調查，2次假車禍情況，幕後均與郭姓男子有關聯，江男是受郭男指使教訓林煒軒，後來郭男認為江男教訓林煒軒的力道不夠，又聯繫目前在逃的林姓男子從北部找打手南下。

因此，林男找缺錢的吳男、楊男當打手，於今年1月間南下嘉義市，郭男並駕車至高鐵站接送，且還行駛於嘉義市議會及市議會會館附近熟悉路況，於1月28日當天由吳男及楊男製造假車禍教訓林煒軒。

檢警調查，吳男、楊男被帶回派出所時，林男還假裝是受某市議員委託前往關心，事後四處藏匿，目前恐已潛逃出境。

警方追查江男時，其父親知悉兒子涉及刑案，通知江男關手機規避警方查緝，江男則逃至台南藏匿，3月23日仍遭警方逮捕。

另外，林煒軒證稱當時被打後，遭吳男要求下跪並說出對不起某人等語，也是受害人的林煒軒助理則證稱，有看見林煒軒下跪及聽到說對不起某人等語，但並沒有聽到施暴的吳男或楊男這樣要求，因此，恐嚇罪嫌僅有單一指證，犯罪嫌疑不足。

嘉檢偵結，依傷害、強制等罪嫌起訴郭男、吳男、楊男及江姓父子等5人。（編輯：郭諭儒）1130517