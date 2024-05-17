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自小客夜間未開大燈台82線逆向 駕駛函送法辦

2024/5/17 11:35
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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）嘉義縣台82線快速道路日前發生自小客車夜間未開大燈在內線逆向行駛，嚇到同時行駛的用路人，警方經多日查察，將駕駛函送嘉義地檢署偵辦，並依道路交通管理處罰條例裁罰。

嘉義縣警察局朴子分局今天發布新聞稿表示，4月19日夜間接獲110報案，在台82線快速道路上有白色自小客車未開大燈且逆向行駛，嚇壞沿路通行車輛，立即派員到場搜尋但已不見車影。

警方表示，為了解駕駛人危險駕駛動機及遏止不當駕駛行為，立即清查逆向車輛駕駛身分。經調查分析，在案發地2公里外尋獲該違規車輛，並通知該車主到案說明。

警方說，車主坦言當日因夜間視線不佳，一時不察而迴轉，誤闖快速道路逆向行駛，發現自身逆向行駛時也甚為惶恐，趕緊尋找路寬充足地方再迴轉回正常方向行駛，對於自身一時疏忽導致大眾恐慌，甚感歉疚。

警方除將違規駕駛函送嘉義地檢署偵辦外，並依道路交通管理處罰條例第43條規定，處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1130517

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