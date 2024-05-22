清大志工團暑假出發 分赴肯亞等3國推資訊教育

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）清華大學國際志工團將於今年暑假將前往肯亞、馬來西亞、印尼服務，其中肯亞志工團還將募集到100多台二手電腦運往肯亞及坦尚尼亞，協助當地推動資訊等教育。

清華大學今天舉辦「清華大學國際志工出發記者會」，由清華大學副校長戴念華與學務長詹鴻霖為即將出發的46名清華國際志工授旗。

戴念華致詞表示，學生從出發前的企畫、募款、檢修電腦並打包寄往海外，環環相扣，都是很好的學習，也感謝華碩文教基金會長期支持清華國際志工團，除捐贈二手電腦，也將派多名隨團志工，與清華學生一同到當地服務。

肯亞志工團學生領隊廖庭輝致詞指出，坦尚尼亞今年初起外交警示列為紅色警戒，因此原規劃前往坦尚尼亞的志工併入肯亞團，一同前往當地服務6週，為當地多所學校學童上資訊教育課程、培訓師資，並建立電腦教室。

廖庭輝說，志工團今年雖無法到坦尚尼亞服務，仍募集72台桌上型電腦、22台筆記型電腦與5台投影機，委託來自坦尚尼亞天主教聖神會的岳良實神父送到坦尚尼亞，讓當地師生有足夠的設備維持電腦課程教學。

肯亞團團長周昱辰表示，今年除了捐贈桌上型電腦，也增加筆記型電腦及投影機，今年雖然無法到坦尚尼亞服務，仍捐贈募集到的數十台桌上型電腦、筆記型電腦與投影機，讓當地師生有足夠的設備維持電腦課程教學。

印尼團團長陳正熙分享，團隊成員今年寒假曾到印尼雅加達踩點，今夏將正式出團前往雅加達展開為期2週的服務，推行華文教學及人工智慧（AI）應用教育，並為當地社區建置數位地圖。

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馬來西亞團團長陳允謙表示，志工團今年將持續到北干那那（Pekan Nanas）服務，出版地方雜誌及拍攝紀錄片。另外也將在當地小學舉辦手機攝影生活營，引導青年學生一同加入文史保存的行列。

清大國際志工團創始於2007年，服務地點遍及非洲的坦尚尼亞、獅子山、肯亞、迦納，中美洲的貝里斯，亞洲的馬來西亞、尼泊爾及印尼等地，共累積700多名清華學生到海外服務。（編輯：戴光育）1130522