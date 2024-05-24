芎林木材堆置場火警7天未滅 竹縣消防持續搶救

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣24日電）新竹縣芎林鄉1處廢木材堆置場17日起火，至今未滅，竹縣府消防局向內政部空勤總隊申請直升機，原訂今早拋水彈灌救，但因天候不佳延後執行，消防人員持續搶救中。

新竹縣芎林鄉新鳳村倒別牛14-1號旁廢棄木頭堆置場17日晚間起火，竹縣消防人員出動滅火，一度控制火勢，但由於木材堆置數量多，持續悶燒、造成復燃，火勢至今未滅，新竹縣、市多個區域都能聞到燒焦味。

竹縣消防局人員向中央社記者表示，現場能停放消防車空間有限，必須輪流進場拉水線灌救，影響滅火效率。

新竹縣府透過文字說明，消防人員連日搶救，邊挖防火壕溝、邊注水，把木材挖進壕溝泡水滅火，原本最高堆置約4層樓高的廢木材已降低至1至2層樓高。

縣府指出，由於現場廢木材填滿旁邊山坳，用消防車載水上山滅火的效率有限，且山坳處危險度高，因此新竹縣消防局緊急向內政部空勤總隊申請直升機協助滅火。

竹縣消防局指出，原預定今天上午將以直升機空中拋水彈進山坳方式搶救，但因天候不佳，現場雲層覆蓋，經空勤總隊評估不適宜飛行，將延後至放晴再執行。

竹縣府消防局透過文字說明指出，今天共出動消防水庫車6台、消防人員31人、義消2人、怪手6台及民間水車8台，從南、北兩側出水線並配合快手開挖，並利用地形進行掩埋填土，全力加速滅火。（編輯：方沛清）1130524