不滿公民運動遭抹黃 北市議員許淑華告發假消息

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（中央社記者劉建邦、黃麗芸台北28日電）立法院今天續審國會職權相關法案，台北市議員許淑華指出，許多公民自發到立院外集結反擴權，卻有網友抹黑、抹黃這次的公民運動，她已向警局告發假消息。

台北市警察局信義警分局透過文字訊息表示，昨天獲報後將依規定向相關單位調閱資料查處涉案人身分，經查明涉案人身分後會通知到案，並依違反社會秩序維護法偵辦。

國會職權修法相關法案今天續審，各界關注立法院是否能三讀通過，許多公民團體一早就聚集在立院外抗議。

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民進黨台北市議員許淑華透過臉書（Facebook）發文表示，她每場都有到場，守護台灣民主，跟大家站在一起，但近期卻出現惡意人士試圖抹黑、抹黃這場公民運動，甚至發表極不尊重女性的言論，讓參與的女性朋友感到不舒服，甚至讓女性不敢到場。

許淑華說，為保護大家，已向台北市警察局信義分局告發假消息，對於遭受同樣情況網友，若有被騷擾可聯繫她，一定當大家的靠山。（編輯：蕭博文）1130528