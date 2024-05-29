新北男撞7旬婦遭警開2槍仍逃逸 躲摩鐵被逮送辦

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（中央社記者王鴻國新北29日電）31歲羅男昨天開車撞倒騎機車的70歲老婦，卻在警方到場處理時駕車逃逸，員警上前攔阻遭拖行，朝汽車輪胎開2槍，羅男深夜帶女友躲在汽車旅館，被警方查獲送辦。

蘆洲分局今天訊息說明，31歲羅男昨天下午5時許開車行經蘆洲區長榮路與中華街口，撞倒騎機車的70歲老婦，所幸老婦僅擦挫傷，無生命危險，員警獲報前往現場處理。

羅男原假意配合員警抄錄資料，竟趁隙回到車上擬駕車逃逸，員警見狀上前攔阻卻遭拖行，險些遭輾受傷，雖朝汽車輪胎開2槍，羅男仍逃逸。經查，羅男因妨害秩序罪遭士林地檢署通緝。

警方表示，案發後通報勤務指揮中心啟動攔截圍捕機制，先於五股區新五路某大樓地下室發現涉案小客車，經調閱監視畫面鎖定，羅男帶女友躲到新莊思源路某處汽車旅館。

警方掌握羅男行蹤後，昨晚近11時前往查緝，順利逮獲羅男並查扣毒品哈密瓜錠2包，總毛重35.4公克，全案除將依通緝押解士檢歸案並依妨害公務、毒品等罪嫌移送新北地檢偵辦。（編輯：郭諭儒）1130529