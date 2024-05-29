宜蘭非法移工死亡 雇主心虛夥同死者妻棄屍攔沙壩

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）在宜蘭礁溪工作的泰國籍逾期居留移工日前不明原因死亡，林姓雇主顧及違法僱用，27日夥同死者妻子與2名泰國人將死者棄屍攔沙壩，死者初判無明顯外傷，全案送辦。

礁溪警方昨天接獲泰國貿易經濟辦事處轉報，有泰國家屬稱一直聯繫不上30多歲泰籍移工、疑似已經死亡，並提供林姓男雇主的車牌號碼，請求警方協助。

礁溪警方接獲報案後立即成立專案小組，調閱監視器並通知林姓男雇主到案說明。經警方突破心防後，林男坦承泰籍男子已於27日下午死亡。

警方指出，林男因顧及本身違法僱用逾期居留外籍人士，沒有報警處理，反而與死者妻子及2名泰國人將屍體棄置在櫻花陵園附近攔沙壩。經初步勘察遺體無明顯外傷，詳細死因尚待檢警釐清。

警方說，據死者配偶供稱，丈夫近期身體不適，但顧及逾期居留身分未就醫治療，因此27日丈夫死亡後，她才聯繫林男請求協助。隔日因死者配偶良心譴責，於是通知在泰國的親屬，案件才曝光。

警方表示，全案依遺棄屍體罪嫌，將相關涉案者移請宜蘭地方檢察署偵辦；林男違法僱用逾期居留外籍人士部分，移請相關單位裁處。（編輯：唐聲揚）1130529