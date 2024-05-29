應徵工作遭虐死棄屍蘇花路廊 10犯嫌被起訴

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）花蓮簡姓男子去年底應徵人力派遣與陣頭公司，獲聘後竟遭囚禁施虐，還被逼吃貓屎、麵包蟲後致死，最後被丟棄在蘇花路廊。檢方日前偵結，依傷害致死等罪嫌，起訴10名共犯。

宜蘭地檢署起訴書指出，林姓主嫌以經營人力派遣公司名義，吸收年輕成員，簡男獲聘後被認為好欺負，常遭其他人痛毆。去年12月底簡男剛上工不到2天，就因想回花蓮申辦身心障礙手冊引發林男不滿，遭林男手下以棍棒痛毆，還被囚禁在房間。

今年1月中旬，林男等成員還以紙蓮花摺不好、接觸陣頭女兒被懷疑心懷不軌等理由，用BB槍與棍棒攻擊簡男。簡男因不敵眾人連日輪流施虐，1月19日因肢體多數受傷、橫紋肌溶解而死亡。

林男隔日夥同手下開車前往蘇花路廊，將簡男屍體棄置於台9線116.9公里邊坡。

未料時隔多日，簡男於26日被撿拾床墊民眾發現，全案曝光。檢警相驗發現簡男全身都是遭虐傷痕，經調閱監視器後，循線掌握涉案林男等人送辦。

宜蘭檢方日前偵結，依犯傷害致死、遺棄屍體等罪嫌，起訴林男共10人。（編輯：李錫璋）1130529