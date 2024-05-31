酒醉韓籍旅客大鬧小港機場還辱警 妨害公務罪送辦

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（中央社記者洪學廣高雄31日電）高雄小港機場一名酒醉韓籍旅客昨天晚間擅闖管制區，並稱要回去取回行李，過程中不僅妨礙通行還以不雅手勢辱罵員警，警方當場依妨害公務罪移送高雄地檢署偵辦。

航空警察局高雄分局今天上午指出，一名韓國籍旅客昨天搭乘VN-586河內往高雄班機，但晚間入境高雄小港機場時已酩酊大醉，他聲稱離開入境管制門後，發現仍有一個行李遺留在海關檢查處，因此準備返回取回行李。

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由於這名旅客打算擅闖管制區，且過程中不僅妨礙入境旅客通行，影響航廈秩序，甚至以不雅手勢及穢語侮辱現場執勤員警，警方當場依妨害公務現行犯逮捕，全案訊後移送高雄地檢署偵辦。

高雄分局表示，機場屬於國家關鍵基礎設施，擔負國內外旅客運輸重要任務，重要性不容忽視，面對任何機場滋擾或危害，皆會強勢執法，以維護國門形象。警方也呼籲民眾如於公務員依法執行職務時，當場侮辱，影響公務員執行公務者，將處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣10萬元以下罰金。（編輯：龍柏安）1130531