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手機訊號監控爭議 調查局：恪遵法令無特定分析

2024/5/31 14:01（5/31 14:31 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者謝幸恩台北31日電）民進黨政策會執行長王義川稱手機訊號定位分析出立法院外群眾及年齡，引發質疑。調查局今天表示，恪遵法令聲請核發監察書或調取票，無針對地域、年齡、族群等進行大數據分析。

民進黨政策會執行長王義川日前指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外的群眾資訊，引發外界疑慮。

法務部調查局今天發布新聞資料指出，調查局執行犯罪偵查及協助各執法機關執行通訊監察作業，是依法院或綜理國家情報工作機關首長核發的通訊監察書執行，並依通訊保障及監察法第16條第2項規定接受院、檢及綜理國家情報工作機關的監督。

新聞資料指出，有關通信紀錄及通信使用者資料的部分，則依據通訊保障及監察法第11條第1項向檢察官聲請或報請檢察官許可後向法院聲請調取票，才可依據調取票向電信業者調取資料。

調查局強調，均恪遵法令以個案聲請核發監察書或調取票後辦理，絕無針對特定地域範圍、使用者年齡、族群進行任何大數據分析。（編輯：方沛清）1130531

#王義川
#立法院
#法務部調查局
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