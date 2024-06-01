永和警破獲詐團洗錢水房起出逾200萬元 8嫌送辦

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）永和警分局今天表示，詐騙集團網路投放假投資廣告誘騙投資人上當，日前逮捕負責洗錢「水房」黃姓嫌犯等8人，起出200餘萬元贓款，依加重詐欺罪嫌移送，並溯源追查詐團首腦。

永和警分局今天指出，詐團將錢稱為水，詐騙收水就是收受贓款之意；詐團組織結構分為集團首腦、將贓款洗錢的「水房」、第二層收水手、取款車手。

警方表示，日前接獲假投資詐騙報案後，逮捕詐團取款車手，並多次向上溯源，5月中旬陸續逮捕黃嫌等8人，以違反組織犯罪防制條例、加重詐欺罪嫌移送新北地檢署，並將繼續追查詐團的首腦。

永和警分局偵查隊長許雅慧接受中央社記者電訪指出，調查發現，此詐團於網路影音平台（YouTube）投放假投資廣告，被害人點擊加入不明投資LINE群組後，佯稱理財專員的劉姓男子宣稱投資股票獲利管道，讓被害人面交現金新台幣30萬元。

許雅慧說，拘提黃嫌時，其手提紙袋內有現金新台幣100餘萬元，辯稱是要給媽媽的母親節紅包。經搜索水房據點時，發現另一名車手正提著現金100餘萬元贓款交付，警方當場以現行犯逮捕，全案查扣贓款現金新台幣200餘萬元及部分毒品。

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她指出，新北市警察局統計，113年度至今已查獲假投資詐騙集團73件674人，查緝詐欺車手484人，瓦解機房（水房）12處，查扣新台幣5億餘元。假投資詐欺常以穩賺不賠、低成本高收入、投資虛擬幣無風險等話術誆騙，民眾點閱網路廣告要小心。

永和警分局呼籲，學生在暑假打工賺錢務必謹慎，避免遭詐騙集團利誘車手，此案有2名車手是未成年，詐團將觸犯組織犯罪條例，加重其刑1/2。（編輯：戴光育）1130601