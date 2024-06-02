通緝犯強忍腰痛藏紙箱躲查緝 桃園警循聲逮人

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）林姓男子因毒品、詐欺及公共危險罪被發布3條通緝，逃往友人承租的新北新莊區倉庫藏匿，桃園警分局龍安派出所員警循線追查，林男雖忍著腰痛躲在紙箱，仍遭細心員警開箱逮捕。

桃園市警察局桃園分局龍安派出所副所長洪靖雯今天接受媒體聯訪表示，40歲林男因涉嫌毒品、詐欺及公共危險罪遭發布3條通緝，為規避警方追緝，日前逃往友人承租、位於新北市新莊區的倉庫藏匿，由於先前腰部摔傷，因此平時深居簡出就怕遭員警查獲。

洪靖雯指出，龍安派出所員警甘哲勳等人循線前往訪查，在透過玻璃門向倉庫內察看時，林男正由內往外走並開燈，發現有員警時，林男立即熄燈躲藏，警方在聯絡屋主後取得同意，並由房東陪同進入查看。

洪靖雯說，由於屋內堆滿上百箱的貨物，員警分別守住倉庫前後出口，並提高警覺互相掩護進入搜尋，以預防林男暴起攻擊，但找遍屋內上下就是不見影蹤，員警回到1樓仔細搜尋，發現角落一個箱子傳出細微聲響，經敲打紙箱才發現林男就蜷縮躲在紙箱中，無路可逃的林男才配合就範。

林男供稱，開燈後見到屋外有員警就知道已無路可逃，情急之下只好忍著腰痛蜷縮躲進紙箱，以為警察找不到就會放棄離開，沒想到還是難逃法網。

警方逮獲林男後，將全案依法解送歸案。（編輯：李錫璋）1130602