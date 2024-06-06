屏東縣議員王景山違法棄置廚餘 判刑1年10月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）屏東縣議員王景山父子等人經營堆肥廠，多次惡意棄置；二審高雄高分院認為王景山等人犯行非輕，改判王景山父子1年10月及1年9月徒刑，均撤銷緩刑，昨天最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，王景山、兒子王琮荃與莊姓男子共同經營堆肥場，領有再利用機構許可文件，由莊男擔任場區負責人；王景山等人收費處理蔬果殘渣、廚餘，並應把果菜殘渣、廚餘製成肥料，但王景山等人未按程序處理且任意堆置。

民國110年11月至111年1月間，王景山等人聯繫4家公司，將堆肥場內未經程序製成肥料的果菜殘渣、廚餘等，棄置在屏東縣九如鄉、高樹鄉及長治鄉等土地，共計達298車次，所節省的處理費用為新台幣271萬7550元。

一審屏東地方法院審酌，王景山等人繳回部分犯罪所得，犯後坦承犯行，且遭棄置的土地已回復原狀，依違反廢棄物清理法判處王景山有期徒刑1年4月，王琮荃1年3月，莊男1年2月，均宣告緩刑4年，須各別支付公庫8萬至10萬元不等。

案經檢察官上訴，二審由台灣高等法院審理。二審則認為，屏東縣政府環境保護局稽查遭棄置的地點時，僅目視地表，導致一審誤以為遭棄置地應已回復原狀；另外，王景山等人無法舉證有效清理遭棄置地的清理計畫與佐證，因此原審有錯誤事實認定、量刑過輕、諭知緩刑不當的違誤。

二審審酌王景山等人犯情非輕，對自身犯行不以為意，或翻異前詞否認犯行，絲毫不見悔意，有執行刑罰的必要，才能有效嚇阻王景山等人不再觸法，因此改判刑王景山與莊男1年10月、王琮荃1年9月，均撤銷緩刑，須各別支付公庫8萬至25萬元不等。

案經王景山等人上訴，最高法院認為，二審判決量刑妥適，調查完備，昨天駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1130606