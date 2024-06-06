男子疑債務糾紛遭開槍 警攻堅逮5嫌

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）鄧姓男子疑與他人有債務糾紛，5日在宜蘭員山老家遭霰彈槍擊中胸口送醫。宜蘭警方獲報兵分多路追緝，共逮捕5人送辦。

宜蘭縣警察局今天表示，昨日清晨6時許獲報，員山鄉蘭城路某民宅發生糾紛，且疑有歹徒持刀槍犯案。警方到場發現35歲鄧男遭霰彈槍射擊，所幸子彈未貫穿，無生命危險，犯嫌等人已逃逸。鄧男在接受警方詢問時，說詞反覆，警方認為案情不單純，隨即成立專案小組偵辦。

警方調閱轄內上千支監視器，鎖定50歲陳姓男子共5人涉有重嫌，隨即派警力追緝。犯嫌為逃避追捕，不但多次換車、變裝甚至改搭計程車逃逸，最後陳男及藍男在五結鄉落網，警方從車底取出作案槍枝霰彈槍1把及霰彈子彈2顆。

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警方指出，另2嫌攜械沿蘇花路廊逃逸，專案小組通知花蓮警方協助攔查，之後於新城鄉一處民宅攻堅，逮捕俞姓與謝姓嫌犯，取出作案手槍3把及子彈24顆；躲藏於宜蘭礁溪的共犯黃姓男嫌，也同步遭警方逮捕歸案。

宜蘭縣警察局刑事警察大隊大隊長鄭偉豪表示，此案發生後8小時內，專案小組就將所有涉案嫌犯逮捕，訊後依違反刑法殺人罪及槍砲彈藥管制條例，移送宜蘭地方檢察署偵辦。（編輯：方沛清）1130606