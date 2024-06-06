國1虎尾段特斯拉轎車疑墜橋下斷成2截起火 1命危1輕傷

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林縣消防局今天晚間9時許接獲報案，疑似1輛轎車從國道1號南下虎尾段車道墜落橋下起火燃燒，車體斷成2截，造成1命危、1輕傷，確切事故原因待調查釐清。

雲林縣消防局表示，今天晚間9時許接獲民眾報案指稱，虎尾鎮下溪里三塊厝橋附近（國道1號高速公路橋下），疑似1輛轎車從高速公路南下車道墜落起火燃燒，現場有2名傷患。

消防局立即派遣虎尾各式消防車3輛、救護車2輛、11名人員前往搶救。

消防人員趕到現場，事故車輛特斯拉斷成2截，其中一截被火舌吞沒，消防人員拉水線滅火；救護人員在國道外側車道鐵絲網上尋獲45歲命危蔡姓男子，自行脫困34歲黃姓男子則受輕傷，救護人員將蔡男及黃男送醫救治，35歲駕駛陳姓男子留現場，協助警方釐清事故發生原因。（編輯：陳仁華）1130606