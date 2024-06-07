男子不滿被甩毆打9月大女嬰致肢體偏癱 一審判9年6月

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄王姓男子因不滿沈姓女友提分手，涉利用買飯等藉口，搖晃、毆打沈女和前夫所生的9月大女嬰共19次，致女嬰右側肢體偏癱及癲癇等傷害，高雄地院依重傷害罪判刑9年6月。

高雄地方法院審理時，王男辯稱是在和女嬰玩，並沒有持凶器或毆打女嬰頭部，也是怕抓不穩才將其扶正，且事後也有帶女嬰送醫，應不構成重傷害，請求能從輕量刑。但法官勘驗電梯內監視器畫面，發現女嬰進電梯時並無哭鬧躁動，但只要王男一逮到和女嬰單獨相處機會便開始施暴，各犯行間頻率相當高，據此不採信其辯詞。

法官審酌王男僅因不滿沈女提分手，打算拿掉所懷的雙方胎兒，就對與感情糾葛無關，年僅9月大女嬰施暴，手段凶殘卑劣。王男犯後還狡辯卸責，甚至刻意提供不實資訊打算嫁禍沈女，直到事證明確才認罪，足見其心存僥倖，並無悔悟之心。

法官批評，王男惡行導致女嬰日後恐無法以健全身體感受探索世界，生命無價經驗及成長喜悅因此受限，目前女嬰身體右側偏癱無力氣，僅能跛行，行走時腳掌外翻，且不時有抽搐、暈倒、大哭情形，王男害原本預備展翅高飛的天使折翅，其所為應譴責。

合議庭認為，王男迄今仍未與沈女達成和解賠償損害，也沒獲得諒解，甚至在此案偵辦期間另涉及販毒未遂，可見其視法律為無物，據此依重傷害等罪判處有期徒刑9年6個月，全案可上訴。

判決指出，沈女自去年3月起與王男同居在高雄一處社區大樓，因沈女無力負擔與陳姓前夫所生9個月大女嬰照顧費用，便自同年6月起接回家自己帶。不過，沈女之後因萌生與前夫復合之意，便和王男商談分手，並表明想拿掉當時與王男所懷的胎兒。

王男被提分手後，便假借要帶著女嬰外出買飯等理由製造單獨相處機會，並自去年6月24日起至27日間，在社區電梯內單獨相處時，劇烈搖晃女嬰頭、頸部、倒吊身體、徒手或持奶嘴毆擊等方式凌虐，在短短不到4天內攻擊19次，致女嬰受腦水腫、左側視網膜出血，身上多處新舊瘀傷等。

女嬰遭施虐後出現嘔吐、意識不清等症狀，王男才和沈女帶去送醫急救，但經醫師緊急進行開顱與血塊清除手術，但仍有右側肢體無力、左側眼瞼下垂、左側大腦腦波異常等腦傷後遺症，對其身心健康發展造成顯著妨害。經治療後，迄今仍受右側肢體偏癱，及癲癇等重大難治重傷害。（編輯：方沛清）1130607