北市男載運毒品遇警臨檢關窗 難逃法網遭送辦

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）北市30歲王男昨天駕車行經內湖區康寧路遇警攔查竟緊閉車窗，員警見狀有異便立即喝斥其配合受檢，王男才從窗戶縫交出毒品，經查其車上載運多種毒品和吸食器，依法送辦。

台北市警察局保安警察大隊昨天在內湖區康寧路一帶執行路檢勤務，期間攔停1輛白色汽車時，駕駛王男卻眼神閃爍且神色緊張，隨即發現其車上還散發濃厚毒品愷他命氣味，便請王男配合盤查，不料他竟立刻緊閉車窗、行徑怪異。

現場員警見狀察覺有異，立即警戒並喝斥王男配合受檢，隨後王男才從車窗縫隙交出毒品，並向警方求情、盼放他一馬。

最後王男配合下車受檢，警方在他車內起獲大量毒品，包括第一級毒品海洛因5包（毛重27公克）、第二級毒品安非他命21包（毛重100公克）、第二級毒品大麻2包（毛重1.34公克）、第三級毒品愷他命7包（毛重37公克）、安非他命食器、空夾鏈袋、電子磅秤及武士刀等違禁品。

王男辯稱是在他處購買，為自用需求，不料正要去載送客人途中，就被警方查獲。

全案詢後，將王男依涉違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪送辦。（編輯：張銘坤）1130421