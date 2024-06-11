愛犬病故 飼主查真相揪出獸醫疑藥劑過量改病歷

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄林姓男子帶愛犬至獸醫診所檢查，陳姓醫師施打最高劑量造血針害狗死亡，事後擔心遭追究責任竄改施打藥劑處方箋，結果被林男揪出罪證提告，雄檢依偽造文書罪起訴。

高雄地檢署偵查時，林男出示與醫院詢問施打藥劑過程證據，當時院方明明告知施打劑量為0.08ml，但陳男提供的處方箋卻登載0.06ml，明顯有竄改之嫌，且林男愛犬就醫前幾天體重僅6.1公斤，就算過幾天吃胖也明顯與陳男推估的8.4公斤有差距，檢方綜合相關事證後，依偽造文書罪起訴陳男。

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起訴書指出，林男民國111年7月因擔心愛犬身體狀況，便前往高雄一間獸醫院進行血液腎功能檢測，獸醫師陳男經評估狗狗的體重、體溫、心跳脈搏等狀況，認為其體重應為8.4公斤，便依公式計算，施打最高劑量0.08ml造血針。

不料，林男狗狗注射造血針後隔天即出現先前不曾有的症狀，且病情急轉直下1週後就死亡。林男先致電院方詢問當天施打劑量狀況，並索取施打藥劑處方箋。但陳男擔心林男狗狗死亡可能與造血針劑打太多有因果關係，便竄改處方箋劑量交給林男。（編輯：黃世雅）1130611