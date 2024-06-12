林姿妙涉貪等案 宜蘭地院8/1前召開13次審理庭

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）宜蘭縣長林姿妙與縣府官員涉貪弊案，宜蘭地方法院今天起一連串召開13次審理庭，傳喚證人與被告說明；若審理順利，判決最快8月出爐。

林姿妙、林姿妙女兒林羿伶與宜蘭縣政府團隊等涉及貪污、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌，2022年8月23日被宜蘭地方檢察署起訴。宜蘭地方法院於去年多次開準備程序庭後，今天起至8月1日將召開13次審理庭。法院今天未傳喚林姿妙。

在貪污及偽造文書部分。檢方認為林姿妙等人以處理民間地主所有的羅東鎮公正路段1558地號免徵新台幣112萬土地增值稅，換取地主陳正勳等人提供羅東鎮98地號土地（當初為2018年林姿妙參選縣長的競選總部），作為2020總統大選韓國瑜宜蘭競選總部使用，讓林姿妙獲有免拆等利益240萬元。

法院今天先就被告縣府建設處建築管理科長林志揚涉「違法核准延長使用羅東98地號」案，傳喚林志揚、證人建築師事務所相關承辦人員，說明當初申辦經過。

林志揚重申，當初所收到相關申請案都有附上結構安全證明等必要文件，他就簽核上呈，無涉及貪污等不法。（編輯：李錫璋）1130612