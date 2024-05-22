前女友控性侵施壓撤告 林姿妙小兒子：不實指控

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（中央社記者王朝鈺宜蘭22日電）宜蘭縣長林姿妙的小兒子遭指控性侵前女友，且為逼前女友撤告而找上民代關說及黑道施壓。林姿妙的小兒子對此表示，不實指控。林姿妙今天到議會備詢前接受採訪指出，子虛烏有，已提告。

鏡週刊報導，去年9月8日臉書（Facebook）爆料公社1則貼文引起大眾關注，自稱林姿妙小兒子的前女友控訴同年7月與對方交往後，9月即遭對方性侵，她隨即赴醫院驗傷並向宜蘭地方法院聲請保護令，3天後法院卻通知她證據不足，還暗示對方是縣長兒子。

報導指出，林姿妙小兒子的前女友說「我不知道是誰上網爆料這些內容，但確實我的親身經歷就是如此，且我提告對方這將近一年的時間，對方不斷透過黑道、民代施壓逼和解，檢方也毫無任何偵辦進度，讓我對台灣的司法感到相當心寒」。

對此，林姿妙的小兒子委任律師陳俊廷表示，有關媒體報導林姿妙的小兒子涉嫌妨害性自主及教唆黑道恐嚇部分，對方所指涉為不實，由於案件已在進行司法程序，不便有太多陳述。

陳俊廷指出，但從相關提供司法機關證據可以證明雙方當時是在交往中狀態，且事發後雙方仍有許多親密互動，包括與友人聚餐或一同去運動中心運動，如果依對方指涉侵害行為，依一般常理不會有上述親密互動。

他說，無論對方目的或動機為何，但對方所指控內容非常嚴重，現已進入司法程序，希望能夠由司法機關還給林姿妙的小兒子清白。

林姿妙的小兒子發出聲明稿表示，針對女方指控的性侵、民代關說、黑道施壓都是不實指控，女方一再透過媒體爆料，居心叵測、其心可誅，他已在民國112年提告，並提交相關證據，證明女方所言都是謊言，此案已進入司法程序，他深信，司法會還他清白，雨過總會天晴。

宜蘭地院指出，此案先前聲請保護令時，法院已核發暫時保護令，目前仍有效，通常保護令還在審理中，尚未結案原因是因為承審法官還在調閱相關資料，相關機關尚未將資料送交法院，因此法院仍在等待中。

宜蘭地檢署指出，此案持續偵辦中 相關細節偵查不公開，不便多做說明。（編輯：戴光育）1130522