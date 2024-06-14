嘉義男涉毆店員搶網購物遭起訴 假釋撤銷須入監

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（中央社記者黃國芳嘉義市14日電）假釋的高姓男子至嘉市某超商領取網購物品，因沒帶錢涉搶走包裹並毆打防護物品的店員成傷，嘉檢依準強盜罪嫌起訴，並呈報撤銷假釋獲准，高男須入監繼續服1年8個多月的刑期。

嘉義地檢署起訴書指出，高男（26歲）日前上網購買價值新台幣1萬多元的物品，5月27日凌晨前往嘉義市民族路某超商準備取貨，因是貨到付款，男店員取出物品比對購買人身分後，要求高男支付貨款，但高男身上沒帶現金，涉動手搶奪網購物品。

案發時，男店員雙手抱著物品避免被搶走，高男涉徒手毆打店員的左臉頰及左手臂，店員痛到鬆手，高男搶到物品後逃逸，並在外拆封所訂購的包裹，但沒有其訂購物品，在警方未到場前，高男又返回超商搶奪櫃台上的外送接單機台，並將所搶的物品都丟棄在嘉義市文化公園。

警方根據超商監視器畫面鎖定嫌疑人身分，當天就逮捕高男，他均坦承不諱。警訊後，依準強盜等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。檢察官偵結，高男犯行已涉及準強盜等罪嫌，依法起訴。

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檢方表示，高男在21歲時因強盜等罪，經判處有期徒刑5年9個月定讞，在入監服刑後，於民國111年10月13日聲請假釋獲准，高男日前再度涉及準強盜罪嫌，且遭羈押獲准，嘉檢已向上呈報撤銷高男假釋獲准，高男須入監繼續服1年8個多月的刑期。

檢方指出，高男在假釋付保護管束期間，多次無故未報到，且常離家失聯，只要返家就會搜刮財物，若是家人未交付金錢，就破壞家中財物發洩，高男甚至在5月上旬還涉及2起超商竊取包裹案件，目前嘉檢偵辦中，建請審酌高男犯後態度及犯罪情節，加重其刑。（編輯：戴光育）1130614