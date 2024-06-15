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國1南下林口段拖吊車處理事故遭撞 1人送醫不治

2024/6/15 10:08
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（中央社記者楊侃儒新北15日電）國道1號南下38公里林口段今天凌晨發生2車碰撞。拖吊車現場處理時，後方1台自小客車不明原因撞拖吊車，自小客車駕駛與2名乘客受傷，駕駛送醫不治，詳細原因待警方釐清。

國道公路警察局凌晨4時41分獲報，林口段發生2車追撞車禍，現場無人受傷；但拖吊車前往處理時，29歲王男駕車從後方撞上拖吊車，王男與車內2名乘客受困。

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公路警察局第一大隊表示，王男現場呈OHCA（到院前心肺功能停止），經警消救出後送林口長庚醫院搶救不治，車內2名乘客25歲黃女頭部撕裂傷、右腳骨折及左腳擦傷，22歲陳女頭部撕裂傷，目前都在林口長庚救治。

國道警方表示，王男酒測值待相驗，其他2車駕駛及拖吊車駕駛酒測值皆為零，肇事原因待進一步釐清；現場4車道（含1輔助車道），占用內側及外側車道，車輛在上午6時8分排除恢復通行。（編輯：孫承武）1130615

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