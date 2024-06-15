男無照駕車疑恍神撞路旁16輛機車 涉肇逃遭逮辦

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（中央社記者劉建邦台北15日電）北市中坡南路附近昨天凌晨發生車禍，停放路旁停車格16輛機車遭撞，汽車駕駛涉肇逃，警方獲報循線逮捕楊姓男子到案，酒測值0，46歲無駕照楊男初步稱是恍神釀禍，警訊後送辦。

台北市警察局信義分局今天發布新聞資料指出，昨天凌晨3時許，中坡南路附近前發生一起自小客衝撞路旁停車格內機車事故，員警到場未發現肇事車輛，經調監視器畫面，發現肇事車輛先行離去。

警方說，車禍造成停放在路旁停車格內16輛機車有輕重毀損，無人受傷，汽車駕駛自行駛離現場，涉肇事逃逸，員警在肇事處前方約100公尺處發現車輛，未發現駕駛。

警方擴大調閱監視器循線追查，案發後約1小時查獲肇事汽車駕駛在南港區的住家內，因發現男子穿著與影像內衣物相符，把涉案的楊姓男子帶回偵辦。

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楊姓男子到案坦承因恍神釀事故，警方酒測值為0，排除酒駕但發現楊男無照駕駛。警方說，針對楊男涉肇事逃逸及無照駕駛將依法舉發，至於詳細肇事原因，仍待調查釐清。

北市信義警分局表示，駕駛人若發生交通事故後，應留在現場並依規定報警，切勿把車輛駛離現場；行駛過程有身體不適或精神不濟，應停靠路旁安全地點休息，不要勉強上路，以免發生憾事。（編輯：李錫璋）1130615