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詐團搭AI熱潮騙3女得手逾2600萬 林口警逮6嫌

2024/6/15 15:29
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（中央社記者楊侃儒新北15日電）詐騙集團搭AI熱潮，以假投資廣告吸引民眾，3名女性受騙遭詐新台幣2600多萬元，其中1名50多歲女性被騙1970萬元，新北市警察局林口分局逮6嫌，依詐欺跟洗錢防制法送辦。

林口分局今天表示，近來AI議題在台掀起熱潮，37歲徐男為首的詐騙集團，冒名某科技公司董事長，透過臉書（Facebook）投放投資廣告，吸引民眾加入LINE，並誘導民眾再加入投資群組和下載虛假投資App。

警方表示，共3名女性遭受重大財損，其中1名50多歲女性遭騙1970萬元、2名60多歲女性分別被騙468萬元、180萬元，詐騙金額達2618萬元。

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警方調查，徐男與境外機房合作，一旦被害人上當，就隨機找汽車旅館當臨時行動水房，並招攬42歲王男及黃男、44歲于男擔任車手，為避免車手黑吃黑，還找28歲蔡男、24歲賴男擔任監控手。

警方表示，5月初查獲車手王男及監控手蔡男後，持續追查幕後者，全案查緝6人到案，並查扣工作證、存款憑證、假鈔等證物，全案依詐欺跟洗錢防制法移送新北地方檢察署偵辦。（編輯：龍柏安）1130615

#新北地方檢察署
#新北市警察局林口分局
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