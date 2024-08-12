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京華城改建案 蔣萬安：全面配合檢調

2024/8/12 15:33
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（中央社記者陳怡璇台北12日電）前台北市長柯文哲任內涉京華城案等爭議越演越烈，現任市長蔣萬安今天重申市府會全面配合檢調，勿枉勿縱，希望早日釐清真相。

台北市京華城容積率於柯市府任內暴增到840%，遭質疑護航業者。另外，台北市北投士林科技園區T17、T18地上權標案，遭多名跨黨派民意代表質疑租金問題、會議紀錄涉嫌造假等。

台北市長蔣萬安今天訪視友善育兒事業獎得獎企業渣打國際商業銀行時被媒體問及此事，媒體並追問國民黨籍台北市議員鍾小平說若柯文哲被起訴，京華城應停工。

蔣萬安回應，盼盡快地釐清事實，調查真相，市府會全面配合檢調，勿枉勿縱。

另外，媒體追問，審計處查核台北市112年度總決算，發現委外廠商驗收請款照片有許多重複；蔣萬安表示，看到報告後，這是從民國111年開始的問題，已經要求各局處通盤檢視，若驗收便宜行事將追究廠商責任，違約扣懲罰性違約金等；並以定位打卡、軟體比對等方式改善驗收流程。（編輯：李淑華）1130812

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