男陸配開公司當賭博網站客服 刑事局逮31嫌送辦

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（中央社記者劉建邦台北15日電）中國籍李姓男子娶台灣配偶後，在台開設科技公司涉協助博弈賭博網架設站客服機房並供賭客下注，刑事局掌握線索，赴李男公司搜索，逮捕31人送辦，初判賭博網站主機在菲律賓。

刑事局今天召開記者會，偵查第一大隊副大隊長李建翰指出，去年10月間透過網路偵蒐發現位於台北市內湖區某家科技公司疑涉及賭博行為，經查36歲李姓男子等人涉重嫌，組專案小組偵辦。

刑事局查出，李姓男子為中國籍，他與台灣籍配偶結婚後，在台灣開設科技公司多年，並承租台北市內湖區某商辦大樓當營業地點，對外主打協助客戶解決網路服務，但礙於相關規定，李男刻意由員工掛名負責人，李男實為操控公司。

警方指出，李姓男子與賭注運動賽事或撲克的博弈賭博網站合作，每個月向上游收取約新台幣450萬元，若支出不足，會透過通訊軟體聯繫要求增加費用；以李男為首的公司，主要是負責賭博網站在台灣的文字客服專線。

警方表示，李姓男子以高薪吸引年輕人加入公司，若擔任到組長以上職位，每月薪資初估約10萬元，員工月薪約3至6萬元，主要為協助賭客下注及排除網站遇到問題等業務。

刑事局布線查緝多月，今年5月初見時機成熟，前往李姓男子公司搜索，查扣69組電腦主機、手機等贓證物，經查李男從民國109年6月起協助賭博網站至今，初估下注金額逾1000億元，初判賭博網站主機架設在菲律賓。

警詢後，全案依賭博罪嫌把李姓男子等31人移送台北地檢署偵辦，將持續溯源背後賭博集團。

警方指出，博弈集團常以合法公司掩護非法行為，利用求職平台，以高薪為誘招募員工，民眾若發現工作內容與實際應徵不同或工作業務涉違法，應盡速離職，並向警舉報。（編輯：戴光育）1130815