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金門快艇案海巡人員獲不起訴 海委會籲持續鼓勵

2024/8/16 12:24
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（中央社記者洪學廣金門16日電）金門地檢署今天針對0214金門快艇案處分執法人員不起訴，海委會指出，檢察官客觀調查相關事證確認海巡並未違法，對於海巡依法行政，堅守崗位，籲請各界持續支持鼓勵。

海委會今天中午發布新聞稿指出，此案因涉人員死亡，海委會第一時間即指示海巡署循傳統民俗籌辦祭儀，早晚馨香祭拜亡者，直到上月30日雙方簽署協商紀要，台灣完成有關程序，將遺體交還陸方為止，未曾中斷。

海委會表示，考量「三無」船人員皆為經濟弱勢，海委會同時協調關心海巡與兩岸良性互動企業家、熱心人士捐贈遇難者家屬慰問金，展現人道關懷立場，給予家屬最大程度撫慰，盼望亡者安息、生者安心。

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海委會強調，對於陸方釋放胡姓釣客感到欣慰，也樂見兩岸持續堆疊善意，希望陸方在完成有關程序後，儘速釋放澎湖籍「大進滿88」洪姓船長及漁船，恢復既有協同執法機制，合作維護海洋秩序，相互投入救生救難等工作，共創兩岸人民最大福祉。

對於海巡執行取締「三無」船過程中，不幸發生2名大陸人士死亡意外，海委會感到難過不捨，對於未及錄影蒐證致家屬哀痛，海巡署除多次向社會及家屬表達歉意，並全面精進執法技巧，盡最大努力，避免類似案件再度發生，也呼籲陸方有效管理違法船舶問題，恢復事件發生前兩岸海域平靜。（編輯：謝雅竹）1130816

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