拍擊嬰兒頭部致死 女子判1年6月定讞
2024/8/19 11:40
（中央社記者林長順台北19日電）越南籍麥姓女子受託照顧一名4個月嬰兒，109年9月間見嬰兒無意識，拍擊嬰兒頭部等處，導致嬰兒腦部損傷致死。高院更一審判處麥女1年6月徒刑。最高法院今天駁回上訴定讞。
判決指出，越南籍麥姓女子來台依親，與女兒同住新北市泰山區，麥女於民國109年間受武姓女子所託，無償代為照顧武女4個月大的女嬰。
判決表示，麥女於109年9月7日上午在住處餵食女嬰後，因女嬰吐奶，麥女先幫女嬰清潔，並將物品拿至浴室清洗後，返回房間時，驚覺女嬰無意識，且臉色有異，為了喚醒女嬰，麥女拍擊女嬰頭部，並搖晃其身軀，但女嬰均無反應。
麥女隨後請女兒撥打電話叫救護車，將女嬰送醫急救，但女嬰於同年10月16日上午因腦組織軟化壞死，泌尿道感染及肺炎，引發腦損傷、敗血性休克併多重器官衰竭而死亡。
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新北地檢署依殺人罪起訴麥女。新北地方法院認為麥女沒有殺人犯意，依過失致人於死罪判處麥女有期徒刑1年6月。台灣高等法院認為麥女故意拍打女嬰頭部，改依成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判處麥女有期徒刑8年。
最高法院認定二審有調查未盡或理由欠備的缺失，發回更審。更一審再依過失致人於死罪，判處麥女有期徒刑1年6月。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1130819
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