詐團以國內門號來電降低戒心 3個月得手1500萬

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）刑事局中部打擊犯罪中心查獲陳男以中國研發製造的數位式移動節費設備建置的機房，民眾接獲國內門號來電，降低戒心遭騙，警方清查3個月內13人遭詐，損失金額1500萬元。

刑事局中打第六隊長詹明佳今天召開記者會說明，打詐中心「情資研析小組」，近期分析國內詐騙電話大數據資料庫，根據近期「猜猜我是誰」或「假投資」等詐騙類型模式，發現有詐團設置「數位式移動節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT）非法機房在中、南部流竄。

警方指出，詐團為避免民眾拒接，經由境外機房撥打網路電話，透過DMT設備向不特定民眾發話，民眾接獲來電號碼均會顯示國內門號，因而降低戒心遭騙。

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刑事警察局跟監蒐證，鎖定在台中市北區一處國宅大樓藏有DMT詐騙設備插用人頭卡撥話詐騙民眾，報請台中地檢署偵辦。日前拘提搜索，先於林姓女子承租台中市處所查扣DMT設備，並擴大同步搜索位於台南市、彰化縣及台中市其他處所，查扣大量DMT詐騙設備，溯源追查DMT設備來源，今年6月27日循線查獲陳男到案。

警方清查165專線報案紀錄，今年3月起至查獲日止，共有13名民眾接獲此詐騙集團電話而匯款，損失金額達新台幣1500萬餘元，全案依涉嫌詐欺罪移請台中地方檢察署偵辦。（編輯：郭諭儒）1130819