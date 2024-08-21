警政署結合宗教團體向下宣導 跨界合作打擊詐騙

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（中央社記者劉建邦台北21日電）警政署今天表示，歹徒近期常假冒公益團體，以投資捐款詐騙信徒或善心人士，與佛教、道教、基督教等20餘個團體代表簽「宗教合力反詐宣言」，跨界合作向信徒等宣導防詐教材。

內政部警政署上午在大禮堂舉辦「打詐新四法、跨宗教同行」宣導活動，內政部長劉世芳、警政署長張榮興等官員及佛教、道教、基督教等20多名宗教團體代表到場。

警政署表示，行政院推動「打詐新四法」修法，並在總統賴清德7月公布施行法案後，劉世芳立即指派警政署結合內政部宗教及禮制司，規劃邀各宗教團體擔任全民反詐宣導團種子教官。

警政署指出，希望藉與民間宗教信仰力量合作，建構共享訊息的反詐騙志工宣導網絡，強化社區反詐騙防護力道，並落實行政院打詐目標，讓「想騙不敢騙、已經騙的會被抓、騙到的沒得花」。

警政署表示，跨界防詐聯盟是由刑事警察局策劃，並分別拜訪各宗教團體代表，後續獲各團體全力支持，因歹徒近期常冒名公益團體詐騙信徒或善心民眾，宗教團體認為有必要向信徒和信眾呼籲最新防騙手法。

內政部等官方單位與20多名宗教團體代表簽署「宗教合力反詐宣言」，宣示政府領頭打擊詐騙決心，盼透過宗教團體的高度組織動員力及應變行動力，結合志工網絡，攜手向長輩等民眾推廣防詐教育及分享宣導教材。

此外，警方將培養宗教社團反詐騙種子，讓反詐騙資訊深入民眾日常生活，築起長輩等民眾的反詐意識，形成防詐騙堅實屏障。

劉世芳致詞時先特別感謝各宗教團體代表後指出，「打詐新四法」施行後提供給政府很好工具，但可撼動及維持社會穩定是各宗教團體，告知警政署要透過公私協力與宗教團體溝通，因警方等公部門能力不夠，特別邀宗教團體加入打詐國家隊。

她說，歹徒透過詐騙取得金額是不符合宗教團體推崇以良善力量與社會各界溝通，且利用短暫話術或宗教影響力詐騙信徒和賺取所得，已造成社會不安定和人民間不信任，更影響到國家，這時就是全體人民要站出來反詐騙時刻，再次感謝各宗教團體支持。

張榮興表示，會持續稽查掃蕩詐騙集團，且將深化與各宗教團體合作，發揮公私協力，推動長期且深入防詐宣導合作模式，增強民眾力抗新興詐騙手法的能力。（編輯：張銘坤）1130821