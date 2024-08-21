欠稅費逾3500萬元 台南某建設公司實際負責人遭管收

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（中央社記者張榮祥台南21日電）台南市東區某家建設公司積欠4年稅費逾新台幣3500萬元，遭行政執行署台南分署強制執行；實際負責人李姓男子昨天到案說明，被當場留置，聲請管收獲准。

行政執行署台南分署今天告訴中央社記者，台南市東區某家建設公司積欠109年至111年度營利事業所得稅及110年度營利事業所得稅罰鍰、112年度勞工保險費及勞工退休金費用、112年全民健康保險費等共3579萬5056元，遭移送強制執行。

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台南分署調查，這家建設公司負責人雖是廖姓男子，但實際負責人是64歲李男及妻子蔡姓女子；建設公司110年至111年營業收入共3億6000多萬元，111年至112年由公司帳戶提領或匯款給第三人1004萬元，開立票據給第三人提示兌付1165萬元，李男卻無法證實金錢流向。

李男昨天到案說明，行政執行官認定李男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置，向台南地方法院聲請管收獲准，送往台南看守所附設管收所。（編輯：陳仁華）1130821