自小客車觀音隧道撞防撞車 夫妻受傷送醫

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（中央社記者王朝鈺宜蘭26日電）宜蘭縣台9線蘇花改觀音隧道南下136.6公里處，今天下午發生自小客車撞上防撞車事故，自小客車內1對夫妻受傷送醫，現場經拖吊後，於下午4時10分開放通行。

宜蘭縣政府警察局蘇澳分局下午2時27分接獲通報後，立即派員前往處理，員警到場發現白色自小客車撞上防撞車，自小客車車頭嚴重受損，防撞車則右後車尾車燈等零件被撞到脫落。

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自小客車駕駛29歲謝姓男子臉部受有外傷，副駕駛座謝男的妻子28歲黃姓女子身體不適，所幸2人均意識清楚，送往羅東博愛醫院治療，至於防撞車駕駛28歲汪姓男子則未受傷，經警方對2名駕駛實施酒測，都沒有酒精反應，確切肇事原因有待警方調查。

公路局東區養護工程分局南澳工務段下午2時40分管制南下車道，疏導車輛改行駛台9丁線，現場經排除後，下午4時10分開放通行。（編輯：方沛清）1130826