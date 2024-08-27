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首頁 / 社會

男吃千元壽司沒付錢逃逸 新店警逮人並查扣假車牌

2024/8/27 14:08
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（中央社記者高華謙新北27日電）新北市新店區1名男子先前在連鎖壽司店消費新台幣1100元卻未付款就離開，甚至掛假車牌躲避追緝。警方循線在深坑區逮捕38歲諸姓犯嫌，還在車內查扣共10面假車牌，依法送辦。

新北市政府警察局新店分局江陵派出所調查，1名男子7月27日在連鎖壽司店用餐1100元後，未付款就離開，警方調閱監視器，發現犯嫌懸掛假車牌以規避查緝。

經江陵所員警布線查緝，8月23日在深坑區北深路3段緝獲38歲諸姓犯嫌，查扣掛在車身上的2面偽造車號；車內還有4組不同車號車牌，且各有2面，總共查獲10面假車牌。

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全案警詢後依涉犯詐欺、偽造特種文書罪嫌移送台北地檢署偵辦；另使用偽造牌照及已領號牌而未懸掛等交通違規部分，依違反道路交通管理處罰條例製單舉發，車輛移置保管。

警方表示，車輛號牌是具有公文書性質的特種文書，擅自偽造、變造車牌販售，或懸掛於車輛並行駛，同時涉犯刑法及道路交通管理處罰條例，最重可處1年徒刑，及最重1萬800元罰鍰。（編輯：李錫璋）1130827

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