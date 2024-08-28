台中男疑不滿違停趴引擎蓋擋車 上演驚險移動記

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（中央社記者蘇木春台中28日電）台中1名男子昨天疑似不滿陳姓男子車輛違停在太平區某路口，他在陳男要開車離去時，突然擋在車前並跳趴在引擎蓋上，待車輛行駛至下個路口才跳車離去，警方將通知涉案男子到案偵辦。

有民眾昨天拍下一段影片在網路轉傳，畫面中可見位於台中市太平區某路口，1名男子趴在1輛白色自小客車引擎蓋上，車輛發動起步後，男子仍在引擎蓋上滑手機，且車輛仍持續行駛，影片引發網友熱議。

台中市警察局太平分局今天表示，經警方網路發現該影片後，立即循線通知自小客車51歲陳姓男車主到案說明。經警方了解，陳男昨天下午5時55分，開車至太平區中山路3段與宜昌路口，將車輛違停在紅線下車至銀行領錢。

1名陌生男子與家人路過，認為陳男違規停車，影響家人及其他用路人安全，男子遂向陳男反映。陳男當下心想領完錢隨即離去，未料欲開車離開時，男子跳趴在車蓋上，並在車蓋上滑起手機，直到車輛行駛右轉下個路口時才跳下車離去。

警方指出，經調閱路口監視器，該名男子已涉違反道路交通管理處罰條例第81條，在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者，可處新台幣500元罰鍰，將依法通知涉案男子到案釐清。

警方呼籲，民眾應切實遵守交通規則，切勿違規停車，民眾如發現有違規行為，可通知警方到場處理，避免發生糾紛或造成危險。（編輯：謝雅竹）1130828