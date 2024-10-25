台東兒少機構主任猥褻傷害收容人 2罪判刑定讞

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（中央社記者謝幸恩台北25日電）台東縣某兒少機構林姓男主任涉嫌猥褻、傷害收容少年。最高法院就強制猥褻罪部分撤銷判決，發回更審；乘機猥褻與傷害罪分別判刑2年5月和1年6月部分，駁回上訴定讞。

林男是具社工身分的台東縣某兒少機構主任，曾獲台東縣政府「特殊貢獻」的績優社工表揚及金舵獎。

一審台東地方法院判決指出，林男於民國108年初至109年8月間，對由士林地方法院裁定安置於機構的少年，分別犯下強制猥褻、乘機猥褻犯行。

判決指出，109年8月間，林男得知少年將其猥褻行為告知伯父及社工，逼迫少年寫澄清書未果，竟徒手毆打少年，並勒住少年脖子。

台東地院認定林男涉犯強制猥褻、乘機猥褻及傷害罪，分別判處有期徒刑2年9月、2年5月和1年6月，應執行有期徒刑4年。

經上訴，二審由台灣高等法院花蓮分院審理，二審認為，一審判決無違誤，維持原判。

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案經上訴，最高法院就林男犯強制猥褻部分，撤銷判決，發回花蓮高分院更審；另犯乘機猥褻、傷害罪部分，則駁回上訴定讞，將由檢方聲請定執行刑。

此外，當時裁定少年收容的前士林地方法院姜姓女法官，因被監察院認定未能保護少年權益，且涉洩密給前高雄地方法院侯姓男法官，提案彈劾成立，並把姜女、侯男移送懲戒法院審理；懲戒法院判決姜女罰俸1年，侯男則免除法官職務並轉任司法事務官。（編輯：李錫璋）1131025