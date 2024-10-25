20歲男當車手頭嘉檢起訴 阿嬤幫領款險被拖下水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）20歲詐欺集團許姓車手今年6月回嘉義「自立門戶」，夥同雙胞胎表哥當車手提取詐騙金錢，7月被警查獲，嘉檢偵結起訴；許男母親、阿嬤還充當車手領款，因不知情、不起訴處分。

嘉義地檢署起訴書指出，20歲許姓男子曾在台中加入詐欺集團擔任車手，四處至提款機提領詐款，今年6月初回到故鄉嘉義縣「自立門戶」，接收台中詐團張姓男子指示提取詐款。

許男便夥同21歲雙胞胎表哥盧姓兄弟及23歲顏姓男子組詐騙組織，只要當車手領詐款，就可以從中獲取領款金額1.5%至2%的報酬。

許男自6月8日至22日就接到上游31筆的領款指示，上游詐團主要是以丟包方式，由許男至不特定地點拿取提款卡及密碼，期間約提取有新台幣120萬餘元。

檢方指出，詐騙形態多元，包括有台灣彩券內幕明牌，需匯款索取；佯稱投資暴利；網路購物，以帳戶未認證為由要求匯款；以開通網路蝦皮店鋪為由，要求轉帳；佯稱親友急需用錢；購買二手3C產品，約定網路轉帳等手法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嘉檢表示，許男將提領的詐款以直接或丟包方式，繳回台中張男所屬的詐團，承辦檢察官呂雅純指揮嘉義縣警察局民雄分局偵辦，於7月中旬起，陸續逮捕許男、盧姓雙胞胎兄弟及顏男到案。張男日前已遭台南地檢署查獲並聲押獲准。

嘉檢指出，偵辦過程中，透過車手提款畫面，發現車手頭許男的祖母鄭姓婦人、母親盧姓女子都有協助領取詐款2至4次；2人到案供稱，大都是要從住家外出時，住家中的許男就拜託幫忙領錢，2人並沒有詢問錢的來源及用途，為不知情，因此，鄭婦及盧女為不起訴處分。（編輯：謝雅竹）1131025