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越籍失聯移工縮骨掙脫警銬逃逸 北市警台南逮人

2024/10/27 19:36（10/27 21:26 更新）
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越南籍逃逸移工23歲阮姓男子（中）日前在台北市網咖遭警方查獲，竟趁員警處理文件之際，以縮手方式掙脫警銬逃逸，警方26日火速在台南市安南區將他緝獲到案。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年10月27日
越南籍逃逸移工23歲阮姓男子（中）日前在台北市網咖遭警方查獲，竟趁員警處理文件之際，以縮手方式掙脫警銬逃逸，警方26日火速在台南市安南區將他緝獲到案。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年10月27日
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（中央社記者黃麗芸台北27日電）在台逾期居留近1年半的越南籍逃逸移工23歲阮男，日前在北市網咖遭警方查獲，竟趁員警處理文件之際，縮手掙脫警銬後逃逸至台南，警方鍥而不捨於昨天緝獲到案。

台北市警察局文山第一分局今晚發布新聞稿指出，轄下萬芳派出所日前在網咖執行臨檢勤務，盤查到1名外籍男子卻無法確認身分，隨即赴移民署按壓指紋以確認身分，證實為越南籍阮姓男子。

由於阮男為在台逾期居留536天的逃逸移工，隨即將他依違反入出國移民法帶回派出所查辦，不料警方正準備文件不到30秒的空檔間，阮男竟以縮手方式掙脫警銬，並從派出所後門逃逸。

文山一分局在案發後立即組成專案小組全面追緝，發現阮男利用搭乘計程車方式移動，經過濾上百支監視器、通聯紀錄後，掌握阮男在台的人脈網絡，火速於昨天上午7時許於台南市安南區將他緝獲到案。

阮男供稱，其手掌外觀雖正常，但因天生缺陷而較正常人缺少1塊掌骨，因此才能輕易掙脫警銬。

全案詢後將阮男依涉脫逃罪及入出國移民法，移請移民署台北專勤隊收容與台北地方檢察署偵辦。（編輯：方沛清）1131027

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