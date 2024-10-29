基檢推醫療關懷聯盟 弱勢更馨生家庭減免掛號費

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆地檢署邀請71家醫療機構組成「基隆司法保護醫療關懷聯盟」昨天簽署合作備忘錄，未來在貼有「醫療關懷聯盟標誌」的診所，弱勢的更生人及馨生人家庭可減免掛號費。

基隆地檢署今天發布新聞稿指出，基隆地檢署、犯罪被害人保護協會基隆分會、更生保護會基隆分會及基隆市榮譽觀護人協進會，邀請基隆轄區內相關醫療機構，共同組織「基隆司法保護醫療關懷聯盟」。

簽約儀式昨天下午在國立海洋科技博物館舉行，由法務部長鄭銘謙、高等檢察署檢察長張斗輝，與基隆地檢署檢察長李嘉明擔任見證人，這次簽約的醫療機構共有71家，未來在貼有「醫療關懷聯盟標誌」的診所，貧困更馨生家庭可獲得減免掛號費的服務，預計每年可造福60戶以上的貧困更馨生家庭。

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鄭銘謙致詞表示，司法保護醫療關懷聯盟能促進司法與醫療體系間有效合作，對弱勢更馨生家庭伸出援手，給予他們有希望、有尊嚴的人生，相信協助弱勢更馨生家庭，讓他們得到適當的醫療、關懷與照護，必能減少社會問題。

李嘉明指出，現代化司法在於彰顯正義，展現便民及重視人性尊嚴，而醫療機構在打造健康尊嚴的生活，兩者皆以人為出發點，彼此結合，有助於為弱勢更馨生家庭塑造堅固的關懷網。（編輯：戴光育）1131029