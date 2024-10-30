中國貨輪野柳棄船已流錨 拖船浩克輪出發救援

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（中央社記者王朝鈺新北30日電）中國貨輪「鈺洲啟航」昨天航行至野柳岬0.6浬外海滯留後下雙錨棄船，貨輪今天出現流錨往岸際漂流，台船所屬拖船「浩克輪」從台中港出發前往救援，估深夜12時抵達現場。

救援單位昨天雖曾調派拖船，分別從基隆港及台北港出發前往救援，但由於海象不佳折返；原本打算協調中國拖船投入救援，但颱風「康芮」逼近台灣恐無法成行。

「鈺洲啟航」輪受到強勁風浪影響今天已流錨，據現場人員表示，貨輪距岸際礁岩僅剩約380公尺，萬一船舶觸礁擱淺，船上裝載的大量燃油外洩，恐造成附近海域生態浩劫，相關單位已在野柳漁港及東澳漁港布設攔油索。

交通部航港局已協調台灣國際造船股份有限公司所屬拖船「浩克輪」於中午12時從台中港出發趕赴現場，預計航行12小時後抵達伺機拖救。「浩克輪」為大型安錨拖船，認證拖力可以達157噸，馬力達到1萬2000匹，在東亞同類型工作船舶中均屬最高規格。

「鈺洲啟航」輪14日下午載運3部橋式起重機靠泊基隆港西岸碼頭後，不慎碰撞岸上的橋式起重機，並壓毀5個貨櫃。「鈺洲啟航」輪昨天上午7時57分駛離基隆港，預計前往中國福建省漳州市。

駛離基隆港後，「鈺洲啟航」輪因負載3座橋式起重機且受到颱風「康芮」外圍環流強勁風力及海流影響，既使「鈺洲啟航」以雙俥頂浪仍無法駛離現場海域，且逐漸往野柳岬岸際接近。

「鈺洲啟航」輪於野柳岬0.6浬外海下雙錨，由於入夜後風雨增強，船長決定棄船，海巡署巡防艇昨天晚間將17名船員接駁至基隆安置。（編輯：戴光育）1131030