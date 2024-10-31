鈺洲啟航輪野柳擱淺傾斜 新北設4處攔油索防污染

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（中央社記者黃旭昇、高華謙新北31日電）新北市府今天表示，依據監控，漂流擱淺在野柳附近海域的中國籍鈺洲啟航輪，已有傾斜現象。市府提前應變在4處布設攔油索，嚴防貨輪重油洩漏，造成重大海洋生態污染。

颱風康芮新北市災害應變中心第3次工作會報上午舉行，由市長侯友宜主持，聽取氣象團隊簡報風雨及海浪狀況。

中國籍鈺洲啟航輪於10月29日失去動力，隨後於野柳海域棄船，侯友宜會中與接受聯訪時強調，這次颱風康芮最令人擔心的是這艘貨輪是否會因為重油洩漏，造成海洋嚴重污染。

他說，依據今天現場監控傳回的照片與回報，貨輪已經有傾斜現象，拖吊輪船尚未到達現場，令人擔心後續貨輪是否會因傾斜造成重油洩漏。

侯友宜表示，目前掌握，今天清晨貨輪已擱淺於野柳岸際，初步觀察尚未發現漏油。交通部航港局已開設應變中心，市政府全力配合，派員輪班監控，以掌握最新情況，並嚴防海洋生態遭污染。

環保局長程大維告訴中央社記者，已提前在東澳漁港、野柳漁港、龜吼漁港及核二廠入水口，布設攔油索，將污染影響控制在最小範圍。防範萬一漏油，重油不要污染岸際的環境。

程大維說，依油污模擬範圍，安排人員輪值預防性監控，也在野柳海洋公園附近的應變物資點待命，整備應變物資攔油索、吸油棉片、吸油棉卷及各型號攔油棉索等。（編輯：李錫璋）1131031

中國籍鈺洲啟航輪漂流擱淺在野柳附近海域，新北市環保局31日表示，已提前在東澳漁港、野柳漁港、龜吼漁港及核二廠入水口布設攔油索，將污染影響控制在最小範圍。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 113年10月31日